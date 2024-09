Com novidades, Palmeiras se reapresenta e mira duelo contra o Atlético

O Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira (24) após a vitória sobre o Vasco, no último domingo, pelo Brasileirão, em duelo que ocorreu no Estádio Mane Garrincha. Contudo, o técnico Abel Ferreira segue sem Estêvão, mas conta com o retorno de Gabriel Menino.

O volante foi a principal novidade no CT do Alviverde. Sem competições no meio da semana, o Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Atlético-MG, marcado para sábado (27), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas-SP.

Em relação ao departamento médico, Estêvão segue em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, sem previsão de retorno. Já os laterais direitos, Marcos Rocha e Mayke também devem continuar fora devido a lesões.

Palmeiras segue na caça ao Botafogo no Brasileirão

Aliás, outra novidade é que Caio Paulista estará disponível após cumprir suspensão. Abel e sua comissão técnica realizaram um trabalho técnico de marcação e opções de passe em campo reduzido.

O Palmeiras está invicto no Brasileirão há sete jogos e assim segue na caça ao Botafogo, líder com 56 pontos, enquanto o Verdão é vice-líder com 53.

