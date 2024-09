Corinthians não dá chances, derrota o Fortaleza e avança na Sul-Americana

Com atuação consistente e muito superior nos duelos, o Corinthians garantiu a classificação de forma merecida para a semifinal da Sul-Americana. Nesta terça-feira (24/9), o Timão venceu o Fortaleza por 3 a 0, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da competição. Romero, Igor Coronado e Pedro Henrique marcaram na segunda etapa. O time de Ramón Díaz segurou o Leão no primeiro tempo, mas confirmou a vaga na etapa final.

Com o resultado, o Corinthians avança na competição e agora espera o vencedor do confronto entre Racing e Athletico-PR. O time brasileiro, aliás, venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e tem a vantagem do empate. Diante disso, o time chega com moral para o clássico contra o São Paulo, no domingo, às 16h, no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro.

Controle do Corinthians

O primeiro tempo foi tranquilo para o Corinthians. O time de Ramón Díaz sofreu pouco, teve paciência para trabalhar a bola e ainda criou a melhor chance do jogo, com Igor Coronado aproveitando falha da defesa e chutando livre, exigindo grande defesa de João Ricardo. O Fortaleza, por sua vez, chegou para o duelo com mudanças em relação ao primeiro jogo, mas teve poucas oportunidades. A melhor aconteceu com José Welison, que obrigou Hugo Souza trabalhar, mas ficou nisso. Além da pouca agressividade e imposição física. O Timão, assim, administrou a vantagem.

Liquidou a fatura em dois minutos

Na volta para a segunda etapa, Vojvoda aplicou logo três mudanças para o time criar e tentar a classificação. E funcionou. Antes dos cinco minutos, a equipe finalizou três vezes. Além disso, Renato Kayzer perdeu um gol inacreditável ainda no início. No entanto, o Corinthians foi mais eficiente e sacramentou a classificação. Yuri Alberto tocou para Romero com muita liberdade. O paraguaio cortou para a perna esquerda e abriu o placar na Neo Química Arena. Dois minutos depois, Igor Coronado aproveitou rebote de João Ricardo para ampliar o placar. Na sequência, Breno Lopes marcou para o Leão, mas estava em posição irregular.

Memphis Depay em ‘noite de garçom’

Com a vaga na mão, o técnico Ramón Díaz, afinal, optou por colocar o holandês Memphis Depay para ganhar ritmo de jogo. Ele foi acionado algumas vezes e corre bastante. O novo reforço mostrou sua qualidade ao carregar a bola para linha de fundo e deu assistência para Pedro Henrique ampliar a vantagem nos minutos finais. Festa em Itaquera.

CORINTHIANS 2×0 FORTALEZA (Agregado: 2×0)

Jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana

Data e horário: 24/9/2024, 21h30(de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Público e renda: –

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres, Hugo; José Martínez (Ryan, 26’/2°T), Breno Bidon (Garro, 19’/2°T), Igor Coronado, Carrillo (Charles, 30’/2°T); Romero (Memphis Depay, 19’/2°T) e Yuri Alberto (Pedro Henrique, 26’/2°T). Técnico: Ramón Díaz.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Cardona, Felipe Jonathan; Pedro Augusto (Matheus Rossetto, intervalo), Zé Welison, Emmanuel Martínez (Breno Lopes, intervalo), Pochettino (Calebe, intervalo); Marinho (Yago Pikachu, 30’/2°T) e Renato Kayzer (Lucero, 11’/2°T). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Gols: Romero, 9’/2°T (1-0); Igor Coronado, 13’/2°T (2-0); Pedro Henrique, 36’/2°T (3-0)

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHL) e Miguel Rocha (CHL)

VAR: Juan Lara (CHL)

Cartão amarelo: Matheuzinho (COR), Emmanuel Martínez, Renato Kayzer, Brítez (FOR)

Cartão vermelho: –