De olho na vaga, Mano, do Fluminense, busca manter bons números contra o Galo

Ao longo da carreira, o técnico Mano Menezes teve pela frente diversos confrontos com o Atlético-MG, sobretudo nos tempos em que esteve à frente do Cruzeiro. Agora, o comandante do Fluminense enfrenta mais um confronto decisivo com o Galo, que definirá o futuro do Tricolor na Libertadores. Quem avançar às semifinais terá pela frente o River Plate (ARG).

Dessa forma, a equipe carioca precisa de apenas um empate, na Arena MRV, para eliminar o adversário e garantir a classificação para mais uma semifinal na história do torneio continental. No jogo de ida, no Maracanã, o gol de Lima deu a vantagem ao Tricolor, que sonha com o bicampeonato. Caso o Galo vença por um gol de diferença, a definição da vaga será nos pênaltis.

Números positivos no confronto

No retrospecto geral contra o time mineiro, Mano tem ótimos números desde quando comandava a Raposa, com 56% de aproveitamento. Dos 36 confrontos, até o momento, o técnico, de 62 anos, comemorou 17 vitórias, além de ter 10 empates e 9 derrotas, com 46 gols marcados e 33 sofridos, segundo dados do portal “O Gol”.

Só nesta temporada, já foram dois duelos, tanto no Rio, quanto em Belo Horizonte, com duas vitórias e nenhum gol sofrido. Além da vantagem no jogo de ida, pelo Brasileirão, o Tricolor triunfou por 2 a 0, no Mineirão, com gols de dois colombianos: Jhon Arias e Kevin Serna e uma atuação convincente. Na época, a equipe chegou a deixar a zona de rebaixamento, porém retornou aos quatro últimos na rodada do final de semana.

Foco no retorno do Monstro

Para seguir firme na luta pelo bi, Mano terá o retorno de Thiago Santos, que estava suspenso contra o Botafogo, pelo Brasileirão. O zagueiro Thiago Silva, por sua vez, embarcou com o elenco e deve retornar. Assim, o defensor, que sentiu dores no calcanhar do pé esquerdo e desfalcou a equipe contra o Alvinegro, deve ser titular. O ídolo, que deu qualidade e experiência ao setor defensivo, completou 40 anos no último domingo (22).

Por outro lado, Nonato passou por uma cirurgia por causa de uma fratura no nariz e está de fora da partida. Ignácio e Lelê também desfalcam o time e se recuperam de suas respectivas lesões. Por fim, o lateral Gabriel Fuentes já atuou pelo Junior Barranquilla pela competição e também será um desfalque.

