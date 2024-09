Everson revela estratégia para o Atlético superar o Fluminense e avançar na Libertadores

Atlético e Fluminense se enfrentam na noite desta quarta-feira (25), na Arena MRV, no duelo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O Galo precisa inverter o placar de 1 a 0 conquistado pelo Tricolor no primeiro jogo.

O goleiro Everson destacou a abordagem que o Atlético deve adotar para garantir a classificação.

“É fundamental saber como jogar. O Fluminense tem a vantagem e vai atuar com essa segurança, o que é natural. Nós também utilizamos isso contra o São Paulo na Copa do Brasil. Apesar das diferenças entre os torneios, o equilíbrio será crucial. Precisamos encontrar brechas na defesa do Fluminense, que tem jogadores rápidos e um time perigoso”, explicou Everson.

Everson também frisou a importância de manter foco e controle na estratégia para evitar erros.

“Devemos jogar de forma equilibrada, sem abrir espaço para os contra-ataques deles. Ao mesmo tempo, precisamos pressionar no campo adversário, buscando o primeiro gol, que nos coloca em igualdade no placar agregado, e depois partir em busca do gol da classificação”, concluiu Everson na coletiva de imprensa.

