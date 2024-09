Hotel da delegação do Botafogo dispara alarme e acorda jogadores. Entenda!

A última noite de sono dos jogadores do Botafogo antes do duelo decisivo contra o São Paulo, na noite desta quarta-feira (25), contou com uma experiência ruim. Afinal, por conta de um teste de emergência no hotel em que a delegação está hospedada, os atletas foram acordados por volta das 8h (de Brasília). Segundo o clube, foi feita uma reclamação às autoridades e a Conmebol.

“O hotel onde o Botafogo está hospedado para o jogo de hoje, contra o São Paulo, passou por um teste de emergência por volta das 8 da manhã, acordando jogadores da equipe carioca. O local foi alvo de um foguetório por volta das 3h da madrugada, mas nada que atrapalhasse o sono dos atletas. A surpresa veio com o alarme de emergência acionado pela manhã. Não havia, no entanto, nenhum indício de incêndio. O Botafogo informou o fato às autoridades e a Conmebol”, publicou o Botafogo.

Como citado pelo Alvinegro na nota, o foguetório, que aconteceu entre 3h e 5h da manhã, não acordou os jogadores. O Glorioso está no Hotel Intercontinental, no bairro Jardim Paulista.

Jogo no MorumBis

A bola rola às 21h30 no MorumBis, a casa do São Paulo. No jogo de ida, no Estádio Nilton Santos, as equipes empataram sem gols. Assim, quem vencer leva a classificação. No entanto, em caso de mais um empate, o jogo irá para os pênaltis.

