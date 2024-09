Filha de Hulk envia incentivo ao pai na concentração. Veja

O atacante Hulk está focado para a partida do Atlético contra o Fluminense, marcada para esta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Este confronto é o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América.

https://jogada10.com.br/wp-content/uploads/2024/09/Zaya-filha-do-Hulk.mp4

Durante sua concentração na Cidade do Galo, o camisa 7 recebeu um importante incentivo. Sua filha, a pequena Zaya, enviou um vídeo pelo celular da mãe, que foi publicado no Instagram do atleta.

“Papai, eu acredito em você. Aqui é Galo”, disse a menina.

O Atlético perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, no Maracanã, na semana passada. Portanto, precisa vencer pelo menos pelo mesmo placar para levar a partida para os pênaltis. Se ganhar por mais de um gol de diferença, garante a classificação. O Tricolor Carioca, por sua vez, busca o empate ou a vitória.

