Mayke e Lomba iniciam transição física no Palmeiras

O Palmeiras seguiu sua preparação para o duelo contra o Atlético-MG, no próximo sábado (28/9). A partida será disputada no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na atividade desta quarta-feira (25/9), o técnico Abel Ferreira teve duas novidades no campo.

Isso porque Mayke e Marcelo Lomba iniciaram o processo de transição física e se aproximaram do retorno aos gramados. O lateral-direito se recupera de uma lesão na panturrilha direita que o afastou das três últimas partidas da equipe. Já o goleiro estava fora devido a uma pubalgia.

O restante do elenco participou de uma movimentação tática em espaço reduzido. Aliás, Estêvão segue fora em tratamento de lesão na coxa e será desfalque no jogo do fim de semana. O Verdão ainda realizará dois treinos antes do duelo contra o Galo. A equipe é a segunda colocada, três pontos a menos que o líder Botafogo.

Gustavo Gómez elogia sistema defensivo do Palmeiras

Um dos pilares do time de Abel Ferreira, Gustavo Gómez falou sobre a boa fase defensiva do time. Afinal, o Verdão não é vazado há quatro rodadas no Campeonato Brasileiro. Além disso, a equipe tem a melhor defesa da competição (19 gols sofridos) e o maior número de jogos sem sofrer gols (13).

“Para qualquer time, é muito importante não tomar gol. Não é só mérito do goleiro nem só o trabalho dos zagueiros, é esforço de todo o time, de toda a equipe. O professor está trabalhando muito nesse aspecto e temos que seguir assim. É super importante ter uma boa defesa neste Campeonato Brasileiro e temos certeza de que vence sempre o time que é mais consistente. Para ter consistência, tem que ter uma boa defesa e tomar poucos gols. Não tem time no mundo que não tome gols, mas estamos trabalhando para isso, para sempre tentar sair depois de cada jogo com a baliza a zero”, disse Gustavo Gómez.

