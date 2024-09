Bragantino x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

RB Bragantino e Internacional duelam nesta quarta-feira (25/9), às 19h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta não vem bem na competição e, em sua última partida, sofreu uma derrota dolorosa por 3 a 0 para o Atlético-MG, fora de casa. Assim, está apenas na 14° colocação, com 31 pontos e precisa vencer este duelo em casa. Já o Colorado é tem seis jogos de invencibilidade e cinco vitórias neste período. Na oitava colocação com 41 pontos, está a um do G-6. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte. O esquenta começa a partir das 17h30, com Diego Mazur no comando e também na narração assim que a bola rolar.