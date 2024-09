Vitor Roque sofre lesão e desfalca o Betis por duas semanas

Notícia ruim para o Betis. Vitor Roque se lesionou durante a derrota por 2 a 1 para o Mallorca, na última segunda-feira (23), pelo Campeonato Espanhol, sendo substituído aos 25 minutos do segundo tempo. Esse foi o quarto jogo pelo clube e o segundo como titular, após ter marcado em sua estreia contra o Leganés. Nesta quarta-feira (25), o Betis anunciou, por meio das redes sociais, a gravidade da lesão: uma entorse leve no ligamento interno do tornozelo esquerdo. Dessa maneira, o jogador ficará afastado dos gramados por cerca de duas semanas.

Com isso, o atacante de 19 anos perderá os próximos quatro jogos do Betis: contra Las Palmas, Espanyol e Sevilla pela La Liga, e contra o Legia Varsóvia na Liga Conferência. Ele deve retornar apenas após a próxima pausa para a Data Fifa.

Dessa forma, Vitor Roque se junta a Sabaly, Bartra, Isco e William Carvalho na lista de jogadores lesionados do Betis.

