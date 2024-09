Os cuidados de Memphis Depay com a condição física para brilhar pelo Corinthians

Na última terça-feira, Memphis Depay fez a sua segunda partida pelo Corinthians. O holandês, aliás, deu assistência no terceiro gol da classificação contra o Fortaleza. Contudo, o atacante sofreu com lesões em sua carreira e deve tomar alguns cuidados na caminhada do Timão.

Memphis irá enfrentar desafios de recuperação física e também em adaptação no Campeonato Brasileiro. Ele já sofreu com lesões graves, como a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) em 2019. Agora, lida com a expectativa de voltar aos gramados em sua melhor forma.

Para explicar melhor sua situação, o fisioterapeuta Marco Antônio de Araújo, especialista em reabilitação esportiva, explica os desafios do jogador.

“As lesões musculares frequentes, como as que Memphis vinha sofrendo antes de chegar ao Brasil, podem ser resultado de um desequilíbrio muscular, sobrecarga nos treinos ou até uma falta de recuperação adequada entre jogos. Quando essas lesões se tornam recorrentes, a equipe que cuida do atleta precisa reavaliar tanto o processo de recuperação quanto a carga de treinamento e competições a que está sendo submetido”, destaca o Dr. Marco.

Além das questões relacionadas ao LCA, Depay também sofreu com outras lesões musculares nos últimos anos, o que pode ser um fator preocupante para seu futuro desempenho.

“Essas lesões frequentes podem estar ligadas a uma falta de equilíbrio entre as cargas de treino, calendários com muitos jogos e à falta de tempo adequado para a devida recuperação. O ideal é que ele tenha uma equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto, com fisioterapeutas, preparadores físicos, nutricionistas e médicos, para ajustar a carga de trabalho e prevenir novas lesões”, complementa o diretor da clínica Arthphysio.

Cuidados diários

Sobre o desempenho nos campos, o fisioterapeuta é otimista, mas alerta para os cuidados contínuos.

“Com os cuidados certos, incluindo a recuperação adequada entre os jogos, o monitoramento da carga de treino e o acompanhamento médico constante, é possível que Depay atue em alto nível. No entanto, é preciso que ele e sua equipe estejam atentos a qualquer sinal de sobrecarga”.

Histórico de lesões de Memphis Depay

Depay sofreu com lesões recorrentes na última temporada, quando atuou pelo Atlético de Madrid, e o Corinthians tem cautela sobre as condições físicas dele. Depois do fim do contrato com os espanhóis, o astro passou cerca de dois meses sem jogar.

A lesão mais grave de Depay aconteceu na temporada 2019/20. O atacante sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo quando defendia o Lyon, da França. Ele precisou de 199 dias para se recuperar.

O próprio Memphis admitiu que não está em plenas condições físicas para, por exemplo, atuar por 90 minutos em uma partida. Portanto, há um cuidado especial para que o jogador fique bem fisicamente, visando a sequência de jogos.

Experiência

Depay é uma peça-chave no esquema de sua equipe e o retorno dele pode ser decisivo para a temporada. O atleta, conhecido por sua força e habilidade técnica, tem todas as condições para voltar a brilhar, desde que a as medidas preventivas sejam bem conduzidas.

