Anitta assume namoro com ex-jogador do Flamengo

A cantora Anitta acompanhou, nesta quarta-feira (25), um desfile de moda em Paris. O que chamou a atenção foi a companhia do jogador Vinícius Souza, conhecido como Vinição, ex-Flamengo.

O relacionamento deles começou há cerca de três meses, mas o namoro foi oficializado há menos de um mês. As informações são do portal “Uol”.

Vinícius Souza iniciou sua carreira no Flamengo em 2014 e fez sua estreia como profissional em 2019. Hoje, ele tem 25 anos e joga no Sheffield United, da Inglaterra. Natural de Padre Miguel, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, ele tem se destacado no futebol.

O namoro foi assumido pouco após a festa de apresentação de Anitta durante o primeiro jogo da NFL no Brasil. A artista chegou ao evento e apresentou o atleta como seu “novo namorado”. Os primeiros rumores sobre o relacionamento, no entanto, foram divulgados pelo perfil “Condomínio da Fifi” no Instagram.

