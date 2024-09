Gustavo Gómez valoriza solidez defensiva do Palmeiras na temporada

O Palmeiras deixou para trás as eliminações precoces em mata-matas e vive grande momento nesta reta final de temporada. Com um setor defensivo invejável, o time está invicto há sete jogos. Um dos pilares de Abel Ferreira, Gustavo Gómez retomou a confiança após oscilações no ano. Ele comentou sobre a boa fase na retaguarda.

“É super importante ter uma boa defesa neste Campeonato Brasileiro e temos certeza de que vence sempre o time que é mais consistente. Para ter consistência, tem que ter uma boa defesa e tomar poucos gols. Não tem time no mundo que não tome gols, mas estamos trabalhando para isso, para sempre tentar sair depois de cada jogo com a baliza a zero”, afirmou Gómez, em entrevista ao canal oficial do clube.

A equipe alviverde não sabe o que é sofrer gols há quatro rodadas no Campeonato Brasileiro. Além disso, tem a melhor defesa da competição (19 gols sofridos) e o maior número de jogos sem sofrer gols (13).

Como um dos motivos para justificar a boa sequência defensiva do Palmeiras no Brasileirão, o paraguaio disse que Abel tem dado grande atenção a este quesito durante os treinamentos.

“Para qualquer time, é muito importante não tomar gol. Não é só mérito do goleiro nem só o trabalho dos zagueiros, é esforço de todo o time, de toda a equipe. O professor está trabalhando muito nesse aspecto e temos que seguir assim”.

O Palmeiras, com Gustavo Gómez em campo, buscará manter a baliza zero no próximo sábado (28), quando recebe o Atlético às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 28ª rodada do Brasileirão.

