Artur Jorge destaca coragem do Botafogo em classificação: ‘Fomos fogo’

O técnico Artur Jorge destacou a coragem do Botafogo para garantir a classificação para semifinal da Libertadores após eliminar o São Paulo na disputa por pênaltis, nesta quarta-feira, no Morumbis. O treinador exaltou a postura da equipe e comemorou a vaga na próxima fase da competição.

“Vimos aqui com uma grande coragem, e disse para os jogadores que não havia história sem coragem. Hoje acrescentamos mais uma página na história do Botafogo, e o fizemos de uma forma muito competente, com uma grande atitude, um grande compromisso. Sou aquele que dou os indicadores, que pode indicar o caminho, mas feliz qualquer treinador que possa ter um grupo de jogadores, de homens como esses que tenho ao meu dispor. São eles os grandes responsáveis por todos esses feitos, por tudo que conseguimos, pela atitude competitiva, pela vontade de ganhar”, disse.

“Tivemos um jogo hoje onde vimos um Botafogo a ser fogo e dessa forma conseguimos o que queríamos. Sofremos um gol muito perto do final, tivemos um jogo muito conseguido da nossa parte. O gol foi uma pena, tivemos ocasião de fazer mais gols, mas tivemos frieza e sabedoria para sermos superiores e estar, mais de 50 anos depois, novamente numa semifinal”, destacou.

Intensidade

Artur Jorge não concordou com a visão de que o Botafogo tenha diminuído a intensidade no segundo tempo. Ele ressaltou que o time fez uma partida consistente.

“Não concordo (com falta de intensidade no segundo tempo). Talvez, sejamos até muito intensos. Fizemos um jogo muito consistente, muito competente e merecido por aquilo que é a entrega dos jogadores e a forma com que se aplicam em cada um dos jogos”, disse.

Tradição

“Aquilo que não se compra é compromisso. Isso tenho certeza absoluta que não se compra. E o compromisso que nós temos tido tem sido muito claro. Temos passado a mensagem de uma forma segura. Acima de tudo não só por aquilo que nós prometemos, mas acima de tudo por aquilo que nós cumprimos e fazemos”.

“A história não termina hoje naquilo que é as quartas de final e termina de uma forma brilhante para nós porque fomos mais competentes, fomos mais equipe, fomos melhores do que o adversário nos dois jogos e, portanto, me parece extremamente merecido e justo aquilo que conseguimos hoje aqui de superar esse adversário, que também é um adversário poderosíssimo, muito bom”.

Força mental

“Qualquer equipe sente um na parte final, ainda mais na fase eliminatória. Mas eu conheço os meus atletas e que eles estão muito bem trabalhados no aspecto mental. Neste momento, é um grupo que carrega muita ambição, com capacidade de chegar aqui em um ambiente adverso, muito adverso, frente a uma equipe competente e mostrar a personalidade que mostramos aqui”.

A última vez que o Botafogo havia chegado a uma semifinal de Libertadores foi na edição de 1973, há 51 anos. Agora, o Alvinegro, aliás, aguarda o adversário da semifinal, que sai do duelo entre Peñarol e Flamengo, nesta quinta-feira, às 19h, no Uruguai.

