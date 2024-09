Um dos jogadores que chegou no meio do ano, o lateral-direito Agustín Giay foi quem menos teve oportunidades no Palmeiras até o momento. O argentino chegou para disputar vaga com Mayke e Marcos Rocha, mas ainda se vê em processo de adaptação no Brasil.

“É complicado fazer uma mudança dessas, ir de um país a outro. Tenho quase três meses de Brasil. Vem sendo um período muito importante e muito bom para mim. Acredito que estou em evolução e me sinto cada vez melhor em relação ao grupo, ao país e à cidade de São Paulo em si. Seguirei conhecendo melhor aos poucos, mas a adaptação está sendo muito boa e daqui a pouco vamos pegando o jeito de tudo”, disse Giay.

Ao todo, são sete partidas com a camisa Alviverde, sendo seis dela como titular. Inclusive ele começou a ultima partida contra o Vasco, quando o Palmeiras venceu por 1 a 0, no Mané Garrincha. Contudo, com as lesões de Mayke e Marcos Rocha, o argentino deve ganhar uma sequência nos próximos jogos.

“Sabemos que estamos vindo de partidas boas e de vitórias importantes e sabemos também o que significa o Brasileirão, o quão difícil e complicado que é. As equipes são todas muito boas, então temos que continuar assim, firmes, unidos, juntos, que assim vamos conseguindo os triunfos e as vitórias que precisamos”, declarou.

Giay projeta duelo contra o Palmeiras contra o Atlético-MG

O próximo compromisso do Verdão será contra o Atlético-MG, no sábado (28/9), às 18h30, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o lateral projetou o embate, lembrando que o Galo joga pelo meio de semana enquanto o Verdão descansa.

“Todos os times brasileiros, jogando as copas ou não, fazem partidas muito complicadas. Todas as equipes têm muitos jogadores, elencos amplos. Então, acho que eles estão preparados para lutar, para jogar tanto o Brasileiro como a Libertadores da mesma forma. Temos uma semana para nos preparar e pensar na partida do fim de semana, que vai ser muito importante para nós”, finalizou.

