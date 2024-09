Com uma fraca atuação diante do Atlético-MG, na Arena MRV, o Fluminense não conseguiu avançar e está eliminado da Libertadores, nas quartas de final. Atual campeão, o Tricolor pouco incomodou a meta adversária e tomou pressão durante os 90 minutos. Na saída de campo, Thiago Silva admitiu que a equipe carioca não teve uma boa atuação e mereceu deixar o torneio continental.

“Acredito que passou a equipe que melhor propôs o jogo, a gente não conseguiu. É difícil falar. (No lance do Deyverson), a bola pega na minha cabeça e ia na mão do Fábio. Não vi de onde ele veio. Depois, a pressão veio, o segundo gol era mais evitável”, disse.

“Mas a gente não fez um bom jogo, essa é a verdade. Falamos muito de merecimento… O primeiro confronto foi mais igual, mas hoje eles tiveram melhor noite e foram premiados com a classificação”, acrescentou.

Em campo, Deyverson foi o grande destaque da partida ao marcar os dois gols da classificação do Galo, diante de sua torcida. Assim, depois de uma temporada mágica, o Fluminense resume 2024 a eliminações nas Copas e a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Por fim, os comandados do técnico Mano Menezes voltam suas atenções para a competição nacional e a luta para deixar o Z4. No domingo (29), às 16h (de Brasília), o time mede forças com o Atlético-GO, atual lanterna, em Goiânia. Com 27 pontos, o Tricolor está na 18ª colocação, com um jogo a menos que a maioria de seus adversários na disputa da parte de baixo da tabela.

