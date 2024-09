Yuri Alberto troca vaias por aplausos e renasce novamente no Corinthians

Yuri Alberto, enfim, voltou a brilhar no Corinthians. Após ser considerado um dos grandes responsáveis pela má fase da equipe no ano, o camisa 9 renasceu, muito graças ao técnico Ramón Díaz, que ajudou o jogador a encontrar seu melhor posicionamento dentro de campo.

Afinal, muito da melhora do atacante se passa pela nova formação tática do treinador argentino. Yuri Alberto vem atuando como uma espécie de ”segundo atacante”, com mais liberdade para se movimentar em campo. Com António Oliveira, ele ficava mais fixo dentro da área, como um clássico camisa 9.

“Desde que o Ramón chegou, tenho jogado como segundo atacante. Isso é bom porque dá muita liberdade. Tenho aproveitado bem esse entrosamento com o Romero. No lance do gol, vi que estávamos formando o contra-ataque, vim para abrir espaço, quando dominei, sabia que ele estava só. Esse entrosamento será importante para tirar o Corinthians desta situação”, explicou Yuri Alberto.

Yuri Alberto e Romero se potencializaram como dupla de ataque nas últimas semanas. O camisa 9 se tornou um “garçom de luxo” do paraguaio que desandou a fazer gols. Assim, o atacante também mostra o motivo de permanecer no time titular, já que viu a concorrência crescer.

O Corinthians ainda conta com outros nomes importantes no ataque como Pedro Henrique e Talles Magno, sem contar Memphis Depay que, quando melhorar seu condicionamento físico, deve ganhar um espaço no time titular. Entretanto, Yuri Alberto não vem se amedrontando com a concorrência.

Yuri Alberto deseja superar marca pessoal

Aliás, o jogador está a apenas dois gols de alcançar a temporada mais goleadora da carreira, ocorrida em 2021, pelo Internacional, quando marcou 19 gols no ano. O próprio camisa 9 revelou que ultrapassar a marca é um desejo pessoal.

“Tenho a meta de fazer a melhor temporada da carreira no Corinthians, já poderia ter alcançado faz tempo, mas Deus tem me preparado para alcançar isso na reta final da temporada. Só quero ajudar com gols, assistências, ajudando dentro de campo”, completou o centroavante.

Contra o Fortaleza, na última terça-feira (24), o jogador teve seu nome gritado nas arquibancadas. No mesmo dia, ele revelou que quase deixou o Corinthians no meio do ano. Agora, o torcedor espera que esta confiança continue no centroavante para que o Timão possa sorrir no final da temporada.

