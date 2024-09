Peñarol x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Peñarol e Flamengo definem nesta quinta-feira (26/9), às 19h (de Brasília), uma vaga para as semifinais da Libertadores. No Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU), os uruguaios saem na frente. Afinal, venceram o jogo de ida das quartas, no Maracanã, por 1 a 0. Assim, o Rubro-Negro precisa vencer por um gol de diferença para levar o confronto para os pênaltis. Em caso de triunfo por dois gols ou mais, o time brasileiro fica com a vaga e enfrentará o Botafogo na semifinal (fazendo o segundo jogo em casa). A Voz do Esporte fará uma cobertura de primeira para esta partida. A Jornada Esportiva começa a partir das 20h, com o tradicional esquenta que traz todas as informações sobre os times. E com a bola rolando, Christian Rafael estará na narração.

Christian Rafael comanda a cobertura. Mas a Voz do Esporte também conta com João Miguel Lotufo e as reportagens de Pedro Rigoni. Não deixe de acompanhar a cobertura deste jogo com a Voz, campeã do prêmio Aceesp-2023 como melhor mídia esportiva digital (ao lado do UOL).

