Ballack engata namoro com amiga de seu filho, morto em acidente

Ídolo alemão, o ex-jogador Michael Ballack vive um relacionamento com a modelo Sophia Schneiderhan. O casal, que possui 25 anos de diferença quanto a idade, teria se aproximado após uma tragédia envolvendo o filho do ex-camisa 13, segundo o jornal britânico Daily Star.

Emilio Ballack morreu em agosto de 2021, aos 18 anos, após sofrer um acidente com um quadriciclo. Desde então, Sophia, que era amiga próxima do filho do ex-jogador, compartilhou do luto com o pai do jovem. A proximidade entre os dois, que começou como amizade, acabou evoluindo para um relacionamento amoroso.

De acordo com pessoas próximas, Ballack, de 48 anos, e Sophia, de 23 anos, lidam bem com a diferença de idade. A relação, inclusive, tem sido positiva para o jogador. No início do mês, inclusive, a jovem postou uma foto ao lado de Ballack, durante um passeio na ilha de Sylt, na Alemanha. O registro gerou comentários de elogios ao casal.

Sophia conta com mais de 126 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Ela utiliza o espaço para compartilhar conteúdos sobre estilo de vida, trabalhos e viagens.

Carreira de Michael Ballack

Michael Ballack foi um dos principais jogadores da Alemanha no início do século XXI. Seu auge foi entre 2002 e 2006, quando defendeu o Bayern de Munique. Ele também brilhou com a camisa do Bayer Leverkusen, além de uma passagem pelo Chelsea. Apesar de uma carreira de sucesso, Ballack enfrentou limitações devido ao grande número de lesões.

Pela seleção de seu pais, disputou 98 jogos e marcou 42 gols. Ele disputou a final da Copa do Mundo de 2002, mas viu do banco o Brasil faturar o pentacampeonato mundial. Também disputou a Copa de 2006.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.