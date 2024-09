Operação policial prende membros de organizada do Flamengo por tentar matar vascaínos

Dois membros de uma torcida organizada do Flamengo foram presos em uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (27). Afinal, eles foram responsáveis por tentativa de homicídio contra torcedores vascaínos. O episódio ocorreu horas antes do Clássico dos Milhões, no Maracanã, no dia 15 de setembro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Gilson Lira Ribeiro e Rafael Gomes Barcelos foram os dois indivíduos detidos por ataque com arma de fogo, dentro de um carro, a um grupo de vascaínos. Os torcedores do Cruz-Maltino estavam indo em direção ao metrô na ocasião. A 27ª DP (Vicente de Carvalho) colheu tais informações por meio de investigações, segundo apuração do portal “g1”.

A propósito, dois vascaínos foram baleados. Um foi atingido na perna e outro na base da coluna e, posteriormente, foram internados no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Aliás, um deles ainda está com o projétil alojado no corpo. Inclusive, uma das vítimas identificou Gilson como o autor dos disparos da arma de fogo.

Detalhes da investigação contra membros da organizada do Flamengo

Após tomarem ciência do acontecimento, segundo o delegado responsável pela operação, em entrevista ao programa “RJTV”, os policiais buscaram as imagens para descobrir o carro usado no ataque com arma de fogo. Bem como traçar a rota de fuga dos criminosos e membros da torcida organizada. Depois das averiguações, identificaram o veículo como propriedade de Rafael e Gilson como o responsável pelos disparos.

Posteriormente, no processo de apreensão de Gilson Lira Ribeiro, a Polícia Civil recolheu um revólver prata, calibre 38, na casa do criminoso, em Irajá. Por sinal, haverá continuidade das investigações, pois há suspeitas de que outras pessoas estavam presentes no veículo.

Relatos de confusão horas antes do Clássico dos Milhões

A Polícia Militar do Rio de Janeiro planejou um esquema de segurança com mais de 700 agentes preparados para qualquer incidente que ocorresse nos arredores do Maracanã para o Clássico dos Milhões, no Maracanã, no dia 15 de setembro. Contudo, antes disso, houve relatos de confusões entre possíveis torcedores de ambos os clubes em diversas localidades da cidade e Região Metropolitana. Como, por exemplo, nos bairros de Irajá e do Tanque, além de no bairro Vila São Luís, em Duque de Caxias.

