Abel Ferreira pega dois jogos de suspensão por gesto obsceno

O técnico Abel Ferreira recebeu dois jogos de suspensão em julgamento da 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quinta-feira (26/9). O motivo foi pela expulsão ao fazer um gesto obsceno na eliminação do Palmeiras para o Flamengo, na Copa do Brasil, no dia 7 de agosto.

Ele foi enquadrado no artigo 171 do CBJD: “quando a suspensão não puder ser cumprida na mesma competição, campeonato ou torneio em que se verificou a infração, deverá ser cumprida na partida, prova ou equivalente subsequente de competição, campeonato ou torneio realizado pela mesma entidade”.

Ele terá de cumprir a pena durante o Brasileiro, já que o Palmeiras não está mais na Copa do Brasil. Aliás, o Verdão não concorda que o treinador tenha que ficar dois jogos fora em outra competição. Assim, irá recorrer e pedir efeito suspensivo.

O treinador alviverde acabou denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Ele assumiu qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva, como desrespeitar os membros de arbitragem. O gancho poderia ir de um a seis jogos.

A expulsão de Abel Ferreira

O árbitro Anderson Daronco expulsou Abel Ferreira aos 38 minutos da etapa final durante a vitória do Palmeiras por 1 a 0 em cima do Flamengo. O motivo foi por “praticar gesto obsceno contra as decisões arbitragem, de maneira ofensiva, tocando suas partes íntima”. Daronco, aliás, revisou o lance e aplicou o cartão vermelho.

Na época, o comandante do Palmeiras, aliás, justificou que o ato não foi diretamente à equipe de arbitragem.

“Já tive a oportunidade de mostrar as nossas imagens, que o Palmeiras tem vista de cima. Há uma falta do meu lado direito, e as imagens são claras, que não concordo. E como foi uma arbitragem sobretudo na segunda parte em que parou muito. É preciso coragem para arbitrar um jogo deste nível. E quando acontece a falta, viro na direção da minha comissão técnica e faço o gesto, de que o árbitro não teve coragem. Não teve coragem”, afirmou Abel ao “Canal do André Hernan”.

