Deyverson sonha com vaga na Seleção Brasileira: ‘Seria perfeito’

O Atlético venceu o Fluminense por 2 a 0 na noite de quarta-feira (25), na Arena MRV, no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O triunfo contou com dois gols do atacante Deyverson. Agora, o jogador do Atlético sonha em conquistar um espaço na Seleção Brasileira.

“Todos sonham em jogar na Seleção e eu não sou diferente. Sei que existem jogadores a minha frente, mas não posso deixar de acreditar. Por que não? Mesmo que eu não entre em campo, apenas vestir a Amarelinha seria perfeito”, declarou o centroavante, em entrevista ao programa ‘Seleção SporTV’.

Deyverson vive um bom momento com o Atlético. No fim de semana, ele marcou um gol na vitória sobre o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, fez os dois gols que garantiram a classificação do Galo para a próxima fase do torneio continental.

Além disso, o técnico Dorival Junior anunciará, nesta sexta-feira (27), a lista de convocados para os jogos contra Chile e Peru em outubro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.