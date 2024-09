Luiz Henrique, do Botafogo, recebe alta e fica à disposição contra o Grêmio

O atacante Luiz Henrique recebeu alta após passar mal após classificação do Botafogo na Libertadores diante do São Paulo, na última quarta-feira. O jogador teve uma indisposição depois do duelo que foi para os pênaltis, mas já está recuperado.

Luiz Henrique, aliás, vai se reapresentar na manhã desta sexta-feira no Espaço Loniers, CT do Botafogo, com foco na partida diante do Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá no sábado, às 21h, no Mané Garrincha.

O Botafogo é o líder do Brasileirão, com 56 pontos, e tem a chance de ampliar a diferença para o Palmeiras, segundo colocado, com três a menos que o Alvinegro. O Grêmio, aliás, não vive bom momento e perdeu para o Criciúma, na última quarta, em jogo atrasado da competição nacional.

Nota do Botafogo sobre Luiz Henrique

O atleta Luiz Henrique finalizou os exames protocolares e recebeu alta hospitalar no início da noite de hoje. O atleta se reapresentará amanhã no Espaço Lonier, CT do Botafogo, visando a partida diante do Grêmio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.