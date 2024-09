Milito, do Atlético, elogia Gallardo e projeta duelo contra o River na Libertadores

Atlético-MG e River Plate será um dos duelos da semifinal da Libertadores, marcado também pelo encontro entre os treinadores argentinos. Milito comanda o Galo, enquanto Gallardo retornou recentemente ao comando do Milionário.

Milito, aliás, após a classificação do Atlético ao derrotar o Fluminense em um grande jogo na Arena MRV, aproveitou para elogiar seu compatriota. O River Plate chegou à semifinal após eliminar o Colo-Colo, do Chile, em dois jogos complicados. No placar agregado, venceu por 2 a 1.

“Falei com eles que tínhamos que jogar de forma perfeita, porque estávamos enfrentando o último campeão da América, com grandes jogadores. E eles jogaram de maneira impecável, tanto defensivamente quanto ofensivamente”, disse o técnico do Atlético.

“Ele [Gallardo] ganhou duas Copas Libertadores, perdeu uma final e uma semifinal de Libertadores. No mata-mata, é um treinador que transmite valentia à sua equipe. Vamos competir na série, como fizemos contra o Fluminense, e quem jogar melhor avançará à final”, destacou Milito sobre o River.

O treinador do Galo também comentou sobre o Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores e vendeu caro a eliminação na edição de 2024.

“Não foi fácil eliminar o Fluminense nesta série. À medida que você avança na Copa, os adversários se tornam mais fortes. O Fluminense era um rival muito difícil. Agora, é hora de descansar e celebrar a classificação, mas também de manter a prudência e a calma, porque estamos nas semifinais e enfrentaremos um adversário muito forte, como o River Plate”, concluiu Milito.

Jogos de Atlético x River na Libertadores

Atlético enfrentará o River Plate, decidindo uma vaga na final da Libertadores. Por fazer melhor campanha na fase de grupos, o time argentino decide a classificação em casa. As semifinais, portanto, serão realizadas nas semanas dos dias 23 e 30 de outubro.

