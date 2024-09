Flamengo empata com Peñarol e se despede da Libertadores

O Peñarol empatou com o Flamengo, na noite desta quinta-feira, 26/9, no Campeón del Siglo, em Montevidéu: 0 a 0. Como o time uruguaio venceu na ida por 1 a 0, no Maracanã, o resultado garantiu a sua passagem para a semifinal. O Flamengo, mesmo fora de casa, foi dominante. Mas finalizou mas as chances que teve e, com isso, deu adeus ao sonho do tetra. Enfim, festa para os 40 mil torcedores que lotaram o estádio aurinegro.

Com este resultado, o Peñarol enfrentará na semifinal o Botafogo, que eliminou o São Paulo. A ida será no Nilton Santos e a volta será em Montevidéu.

Flamengo superior

O Flamengo teve toda iniciativa nos primeiros 25 minutos, buscando tocar a bola e atacar principalmente pela esquerda do ataque. Mas com a notória dificuldade para conseguir espaço dentro da área. Já o Peñarol apostou em contra-ataques e ligações diretas. Porém, foram poucos os momentos de perigo. Para o Peñarol, uma falta de Leo Fernández, aos 21, mas que Rossi espalmou a escanteio. Para o Fla, uma cabeçada de Plata aos dois minutos e um lançamento que Bruno Henrique ajeitou para chute de Gerson e defesa de Aguerre.

Aos 30, Plata, na pequena área, não concluiu um passe de BH. No fim, o mesmo Plata teve a chance de arremate após jogada pela esquerda. Mas falhou na hora de ajeitar. Dessa forma, o domínio não resultou em gol.

Peñarol segura o empate e avança

Uma grande jogada de Bruno Henrique quase terminou em gol logo no primeiro minuto: Aguerre conseguiu abafar. Com o tempo passando, o Peñarol começou a aproveitar o nervosismo do Flamengo, que começou a errar passes em sequência. Uma deles foi uma saída de bola de Rossi. Deu no fogo e Garcia retomou para o Peñarol. Deu de bandeja para Garcia chutar da entrada da área, raspando. Naquela altura Gabigol já estava em campo na vaga de Plata. Mas a bola não chegava ao goleador. Nos minutos finais, muita pressão. Mas arame liso. Nada de machucar. Enfim, 0 a 0 e festa uruguaia.

PEÑAROL 0X0 FLAMENGO

Jogo de volta das quartas de final da Libertadores

Local: Campeón del Siglo, Montevidéu (URU)

Data: 26/09/2024

PEÑAROL: Washington Aguerre; Pedro Milans, Méndez, Guzmán Rodríguez e Maximiliano Oliveira; Javier Cabrera (Hernández, 22’/2ºT), Damián García, Eduardo Darías (Gastón Ramírez, 45’/2ºT) e Jaime Báez (Sequeira, 22’/2ºT); Maximiliano Silvera (Facundo Batista, 31’/2ºT) e Leonardo Fernández. Técnico: Diego Aguirre.

FLAMENGO: Rossi; Varela (Wesley, 14’/2ºT), Fabrício Bruno (David Luiz, 37’/2ºT), Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas, 28’/2ºT); Léo Ortiz (Matheus Gonçalves, 37’/2ºT), De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Gonzalo Plata (Gabigol, 14’/2ºT) e Bruno Henrique. Técnico: Tite.

Gol: –

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Juan Bellatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartões amarelos; Plata, Leo Ortiz (FLA)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.