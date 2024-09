Jogador do Porto Vitória morre com tiro na cabeça após manusear arma

Morreu nesta quarta-feira (25), o jogador do Porto Vitória, que recebeu um tiro na cabeça em Cariacica (ES), no último sábado (21). A família, segundo informações da equipe médica que prestou atendimento ao jovem de 14 anos, optou pela doação dos órgãos.

Murilo Costa Felix Oliveira integrava o time que disputava a Copa Espírito Santo Sub-15. Ele estava na casa de um colega e, ao manusear o revólver de posse do pai deste outro adolescente, ocorreu um disparo. O enterro do atleta está marcado para esta sexta-feira (27), em Cariacica. Nas redes sociais, o Porto Vitória lamentou a morte.

“É com imenso pesar que o Porto Vitória lamenta o falecimento do atleta Murilo Costa Felix, jogador da equipe Sub 15 do verdão. Murilo foi internado em estado grave no Hospital Infantil de Vitória na noite do último dia 21/09, após ter sido baleado na cabeça, ele lutou bravamente, mas infelizmente na noite do último dia 25/09 a equipe médica que acompanhou Murilo constatou a morte cerebral do jovem de apenas 14 anos”, escreveu o clube.

À Polícia Militar, o colega de 15 anos informou que ambos estavam em sua casa e que ao pegar uma arma que estava no cofre do quarto do pai, mostrou a Murilo. Ainda de acordo com o adolescente, o jogador passou a manusear o revólver e disparou contra si próprio.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local e prestou os primeiros socorros a Murilo. Depois, levaram o jogador para o Hospital Infantil de Vitória.