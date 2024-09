Matheus Pereira celebra classificação do Cruzeiro: ‘Noite especial’

O meia Matheus Pereira, assumido torcedor do Cruzeiro, celebrou a classificação da Raposa para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O time empatou em 1 a 1 com o Libertad, na noite desta quinta-feira (26), no Mineirão, e garantiu a vaga por ter vencido o primeiro confronto por 2 a 0 na semana anterior.

Matheus destacou a importância da conquista, que faz parte de um dos principais objetivos da temporada celeste.

“Mais do que a tática ou o que aconteceu em campo, essa foi uma noite especial. Conseguir a classificação para a semifinal é uma grande conquista, não apenas para nós jogadores, mas para o torcedor cruzeirense. Nosso objetivo é levar o Cruzeiro o mais longe possível, e chegar à fase final é o mais importante”, afirmou Matheus na saída do estádio.

O jogador também aproveitou o momento para agradecer aos treinadores que contribuíram para a caminhada do Cruzeiro até aqui.

“Estou muito feliz por esta noite e gostaria de agradecer a todos que estiveram envolvidos desde o começo — Nico Larcamón, Seabra e agora o Diniz. Cada um teve sua contribuição. Foi uma noite especial para todos nós. Ainda não alcançamos o que desejamos, mas passamos mais uma etapa. Vamos comemorar, mas já precisamos focar no jogo de domingo”, concluiu Matheus.

O Cruzeiro enfrentará o Lanús nas semifinais da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo será em 23 de outubro, na Argentina, e a volta no dia 30, no Mineirão.

O Cruzeiro, afinal, volta a se concentrar no Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Vasco neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), pela 28ª rodada.

