James Rodríguez soma apenas 30 minutos em campo, com um mês de Rayo Vallecano

Após ser eleito melhor jogador da Copa América, James Rodríguez segue com o ‘efeito gangorra’ no atual momento de sua carreira. Afinal, o meio-campista tem se destacado com a camisa da Colômbia, porém não consegue ter o mesmo desempenho nos clubes. Foi assim no São Paulo e agora no Rayo Vallecano, da Espanha.

Com a camisa do Tricolor paulista, o atleta esteve em campo em apenas 22 partidas e bem longe do que apresenta na seleção cafetera. O colombiano completou um mês desde seu retorno ao futebol europeu, porém, até o momento, teve apenas 30 minutos em campo.

Dessa forma, o meia, de 33 anos, demorou 20 dias para fazer sua estreia, que aconteceu na vitória por 3 a 1 sobre o Osasuna, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Na ocasião, James entrou a poucos minutos do fim da partida (nove)

Em outra oportunidade, entrou no meio do segundo tempo no 1 a 1 contra o Atlético de Madrid (ficou 21 minutos em ação). Contudo, no confronto com o Girona, que terminou no empate sem gols, na última quarta-feira (25), o atleta não saiu do banco.

Destaque pela Colômbia

Entre sua apresentação e estreia, por outro lado, o ex-jogador do São Paulo se destacou pela Colômbia pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Nesse sentido, participou do tento de empate por 1 a 1 com o Peru e marcou o primeiro gol do triunfo por 2 a 1 sobre a Argentina, que colocou os colombianos na segunda colocação do torneio.

“Creio que os jogadores que entraram tinham outras características para poder sustentar o resultado. Se me insultam por que não escalo um jogador, não posso fazer nada a não ser aceitar”, disse o técnico Iñigo Pérez sobre as ausências do meio-campista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.