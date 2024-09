Brasileiros em busca do sexto título consecutivo na Libertadores

Atlético-MG e Botafogo são os representantes brasileiros nas semifinais da Libertadores da América. E os dois clubes vão tentar manter uma tradição que vem desde 2019: a de o país ter pelo menos um clube na decisão. E com outro importante detalhe: de lá para cá, todos os títulos ficaram no Brasil.

Em Belo Horizonte, o Galo amassou o Fluminense e conseguiu reverter a vantagem de um gol conquistada pela equipe carioca no primeiro duelo, no Maracanã. O time de Mano Menezes não viu a cor da bola, perdeu por 2 a 0 e o próprio treinador tricolor reconheceu a enorme superioridade do adversário, que agora terá o gigante River Plate como rival.

Em outro confronto entre brasileiros, São Paulo e Botafogo fizeram uma grande partida, emocionante desde que a bola rolou. O empate de 1 a 1 levou a definição da vaga para os pênaltis e o Alvinegro avançou. Resultado merecido para um time que foi bem superior nos dois jogos, apesar de ambos terem terminado sem vencedor.

Flamengo, em contrapartida, é a grande decepção da Libertadores

A grande decepção das quartas de final ficou com o Flamengo. A derrota no Maracanã por 1 a 0 para o Peñarol obrigou os comandados de Tite a ganhar a segunda partida, em Montevidéu. Mesmo com o domínio da bola, o Rubro-Negro foi incapaz de criar chances e superar a defesa adversária. Pálidas apresentações para elenco e treinador tão caros e que parecem ter perdido o rumo ao longo da temporada. Agora, Botafogo e Peñarol se enfrentam por um lugar na decisão.

Sem dúvida, os duelos nas semifinais prometem equilíbrio. Os dois representantes brasileiros têm futebol para avançar, mas não será tarefa fácil. Além disso, a final da Libertadores será em Buenos Aires, o que aumenta a fome do time argentino, o último campeão antes da sequência de conquistas nacionais. E o Peñarol faz da garra, da tradição de cinco títulos na competição e da pressão da torcida os principais trunfos. Vem muita emoção por aí!

