Cássio faz revelação surpreendente após classificação do Cruzeiro

O goleiro Cássio, do Cruzeiro, revelou que atuou com dores durante o empate por 1 a 1 contra o Libertad, nesta quinta-feira (26), no Mineirão, em Belo Horizonte. O resultado garantiu a vaga do time celeste nas semifinais do torneio, após vencer o jogo de ida por 2 a 0.

“Preciso ser reavaliado, mas parece estar tudo bem. Tive um leve incômodo ao fazer chutes longos, algo que senti já na partida contra o Cuiabá”, afirmou o goleiro na zona mista.

Ele destacou que, além do jogo contra o Libertad, também sentiu dores no duelo contra o Cuiabá, no último fim de semana.

“O departamento médico e a fisioterapia, que são muito competentes, conseguiram me deixar em condições de jogar. No fim, preferi evitar chutes longos, mas nos passes curtos me senti tranquilo. Espero que não seja nada grave, mas amanhã serei reavaliado”, concluiu Cássio.

Agora, o Cruzeiro volta suas atenções para o confronto contra o Vasco, neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

