Hugo Moura, do Vasco, avalia possibilidade de título da Copa do Brasil

Após começar sob desconfiança por parte da torcida da Vasco, o volante Hugo Moura deu a volta por cima. E o jogador celebrou o momento que vive, falando também sobre a chance do Cruz-Maltino conquistar a Copa do Brasil.

Para o jogador, em entrevista ao “ge”, publicada nesta sexta-feira (27), este é um dos pontos altos de sua carreira.

“Creio eu que é um dos melhores momentos da minha carreira, estou muito feliz de vestir essa camisa. Joguei muitas vezes contra o Vasco, então a gente sabe o que a torcida pede, o que o clube pede. Acho que tem que ter vontade aqui, nunca desistir. Sei que o jogo em São Januário para o adversário é muito difícil ganhar do Vasco. Eu entendi muito rápido o que é jogar no Vasco da Gama”, avaliou.

Mas nem tudo são rosas na passagem de Hugo Moura no Vasco. Afinal, logo no começo dela, ele sofreu um cartão vermelho direto logo em sua partida contra o ex-time, o Athletico. Ele conta como foi após a falha.

“Cara, eu sofri demais. Não só eu, como toda minha família sofremos demais naquele lance. Saí do campo com 30, 35 mil pessoas gritando meu nome, eu saindo de campo expulso. Mas o futebol faz o jogo virar muito rápido, é muito dinâmico. Mas você tem que estar preparado. Porque, se eu chego contra o Athletico aqui e boto na minha cabeça que vai acontecer tudo de novo, não iria dar certo”, disse.

Copa do Brasil é sonho possível no Vasco?

Sobre a Copa do Brasil, onde o Vasco se encontra na semifinal, Hugo Moura acredita na possibilidade de título. Para ele, a conquista ajudaria a levantar a moral da torcida, que vem magoada por resultados ruins nos anos recentes. O Cruz-Maltino enfrenta o Atlético-MG por vaga na decisão.

“A gente está com o pensamento positivo demais nessa Copa do Brasil por tudo que a gente vem construindo. A gente sabe que é um jogo difícil (contra o Atlético-MG), vamos enfrentar uma equipe de primeira do futebol brasileiro, mas a camisa do Vasco é muito pesada, a gente sabe disso. Vamos dar o nosso melhor para conquistar esse objetivo porque o clube merece, a torcida merece e todos nós do grupo merecemos também ser campeões. E levantar um pouco a nossa moral, a moral do clube, dos torcedores, que vêm de muita luta e muita batalha nesses anos que não foram fáceis Vamos fazer de tudo para dar alegria a eles”, encerrou.

