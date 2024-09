Corinthians renova com Ryan e estipula alta multa rescisória

O Corinthians anunciou a renovação de contrato com o jovem Ryan. Agora, o meia tem vínculo com o Timão até dezembro de 2028. A multa rescisória do jogador, de 21 anos, é de 100 milhões de euros para transferências internacionais e R$ 130 milhões para as nacionais.

Ryan quase foi negociado com o Novorizontino por empréstimo neste ano. Porém, no fim das contas, acabou permanecendo no clube e ganhando mais espaço com o técnico Ramón Díaz.

“É um sonho estar no time do meu coração, que é o Corinthians. Graças a Deus dei mais um passo importante na minha vida e na vida da minha família. Estou muito feliz e sou grato ao Corinthians por tudo”, afirmou o jovem.

Ryan tem 23 jogos e um gol como profissional do Corinthians. A única vez que foi às redes foi contra o Universitario, do Peru, pela Copa Sul-Americana, em 2023.

“Nunca vai faltar entrega e vontade, sempre o clube está à frente de tudo. Com certeza vai dar tudo certo”, finalizou.

