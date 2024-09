Michel Araújo sofre lesão no joelho e vira desfalque no São Paulo

O São Paulo ganhou um problema para o clássico contra o Corinthians, domingo, ás 16h, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada do Brasileirão. O meia Michel Araújo sofreu lesão no joelho esquerdo e vai desfalcar o Tricolor.

Michel Araújo sofreu um trauma durante o treino, foi submetido a exames de imagem e teve diagnosticada uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Ele iniciou tratamento fisioterápico. Por enquanto, não há informações sobre cirurgia.

A ausência de Michel Araújo pode afetar significativamente o desempenho do São Paulo. Ele é um jogador versátil e crucial na criação de jogadas e assistência aos atacantes. O técnico precisará encontrar alternativas para preencher a lacuna deixada pelo uruguaio.

O meia, aliás, soma 36 jogos nesta temporada. Em junho deste ano, o Tricolor adquiriu em definitivo os direitos econômicos do meio-campista uruguaio junto ao Fluminense.

No domingo (29), o São Paulo enfrentará o Corinthians no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O clássico, afinal, promete ser tenso, e a ausência de Michel Araújo pode ser sentida. A torcida espera que o time consiga superar essa adversidade e mantenha um bom desempenho.

