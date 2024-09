Atlético aciona CBF e pede mudanças em meio às semifinais da Libertadores

O Atlético-MG já tem confirmadas as datas dos duelos contra o River Plate pela Copa Libertadores, que serão nos dias 22 e 29 de outubro. Assim, a diretoria do clube mineiro conversa com a CBF para uma mudança no calendário da Copa do Brasil e do Brasileirão. Atualmente, o Galo tem três jogos marcados em seis dias, em três cidades diferentes.

O jogo de volta da Copa do Brasil será no dia 17 de outubro, em São Januário, contra o Vasco. No entanto, no domingo (20), terá compromisso diante do Fortaleza, fora de casa, pelo Brasileirão.

Atlético enfrentará o River Plate dia 22

Na sequência, enfrentará o River Plate no dia 22, pelo jogo de ida da Libertadores. O Galo tenta junto à CBF uma alteração nos jogos contra Vasco e Fortaleza.

Recentemente, o Flamengo fez o mesmo pedido em relação aos dois confrontos contra o Corinthians, primeiro no Brasileirão e depois na Copa do Brasil. Porém, o clube paulista negou e não quer fazer nenhuma alteração nas datas.

