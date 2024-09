Estádio do River Plate é evacuado após ameaça de bomba

Os funcionários do River Plate tomaram um susto nesta sexta-feira. O estádio Monumental de Núñez, localizado em Buenos Aires, precisou passar por evacuação preventivamente, a partir das 12h (horário local), após a Polícia Municipal receber uma ligação anônima sobre uma ameaça de bomba no local. As informações são do jornal Olé.

Diante da situação, o River ativou rapidamente o seu protocolo de evacuação. Desta forma, todos os funcionários do clube, os trabalhadores que estavam nos diferentes setores do estádio, os alunos da escola do River e os visitantes tiveram que abandonar as instalações.

Contudo, o Esquadrão Antibombas confirmou a inexistência de artefatos explosivos nas instalações do clube e as atividades continuaram normalmente. Uma das hipóteses da polícia é ​​que essa denúncia poderia ter relação com a escola do River Plate como uma tentativa de adiar uma prova para o dia.

Semifinalista da Libertadores, o River Plate volta a campo neste domingo, às 18h15 (horário de Brasília), no Monumental de Núñez. O time enfrenta o Talleres, pela 16ª rodada do Campeonato Argentino.