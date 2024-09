Felipe Melo se diz inocente após acusação de intimidação a adolescente

Após sofrer acusação de intimidar um adolescente, torcedor do Botafogo, em seu condomínio, o zagueiro Felipe Melo, do Fluminense, se pronunciou sobre o caso. Ele nega que tenha feito tal ofensa, se diz inocente e revelou que recebeu provocações.

Através do Instagram, o jogador tricolor disse que “jamais ofenderia um torcedor, seja ele do time que for, em um momento de lazer com a família.”

Segundo a denúncia pela mãe do torcedor, Vanessa Cruz de Azevedo Ferreira, o episódio aconteceu no domingo, um dia depois do clássico com o Botafogo. Naquela partida, Felipe Melo falhou no lance que originou o gol da vitória do Glorioso. O zagueiro teria apresentado um comportamento agressivo depois que o filho de Vanessa disse ser torcedor do Alvinegro.

Veja a publicação de Felipe Melo:

“Ao longo da minha carreira de atleta profissional, sempre fui exposto ao julgamento público por minhas condutas dentro e fora de campo. Como todo ser humano, cometi erros e acertos, mas, no final, acredito que meu profissionalismo e meu senso de humanidade sempre prevaleceram. Apesar do ônus que toda pessoa publicamente exposta carrega, devemos ter cuidado com os abusos de oportunistas.

Jamais ofenderia um torcedor, seja ele do time que for, em um momento de lazer com a minha família. Quem suporta a pressão dentro de um campo de futebol, e é multicampeão, como eu, não pode levar em consideração provocações de torcedores; ao contrário, as recebi com compreensão.

Sempre existirão pessoas que se aproveitam de oportunidades para se beneficiar injustamente. O que tenho a dizer sobre o caso é que sou inocente; nenhuma palavra a mim é real, e acredito fortemente no trabalho da policia e na aplicação correta e justa da lei.

‘Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará’.”

Presidente do Fluminense se pronuncia sobre o caso

Nesta manhã, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, esteve no Maracanã para participar da assinatura do contrato de concessão do estádio. O mandatário tricolor, afinal, falou sobre o tema.

“A gente analisa isso internamente. Mas isso é uma questão pessoal dele, ele já se defendeu, já. Já mostrou seus argumentos de que não houve aquilo ali, o que ocorreu, é uma questão pessoal dele, o Fluminense não está envolvido nisso, enfim, mas está dando todo o apoio a ele, obviamente, como sempre, a todos os seus jogadores, mas internamente ele já nos afirmou que não houve nenhum tipo de agressão por parte dele, sequer qualquer tipo de discussão, e ele vai em juízo, certamente, com questões do condomínio lá, câmeras, etc., comprovar as alegações dele”, falou Mário.

