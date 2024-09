Botafogo chega a Brasília com festa e grande recepção aos jogadores

O Botafogo chegou ao final desta sexta-feira (27) em Brasília e foi recebido com muita festa pelos torcedores. A equipe atuará contra o Grêmio, em jogo pela 28ª rodada do Brasileirão, no Mané Garrincha.

Aliás, no desembarque, aproximadamente 100 torcedores estiveram presentes e viram Júnior Santos, afinal, o atacante está retornando e será relacionado para o jogo. Já o lateral-esquerdo Cuiabano é ausência e ficou no Rio de Janeiro.

No entanto, a festa virou confusão. Os jogadores, portanto, não conseguiram sair do ônibus de imediato devido à quantidade de pessoas. Os alvinegros foram para a frente do veículo e entraram em um espaço fora do que era determinado aos torcedores, atrapalhando o caminho dos jogadores. A segurança do clube e a PM tiveram que intervir até que o caminho fosse liberado.

Botafogo é o líder do Brasileirão

Sob o comando de Artur Jorge, o Botafogo lidera o Brasileirão com 56 pontos, enquanto tem a sombra do Palmeiras, que soma 53 e jogará antes. Assim, o alvinegro entra em campo sabendo o resultado do seu principal concorrente.

