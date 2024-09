Bayern x Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragem

Um dos jogos mais esperados do Alemão será disputado neste sábado, 26/9, na Allianz Arena: o Bayern recebe o Leverkusen. O duelo será às 13h30 (de Brasília). Após sagrar-se campeão 11 anos seguidos, o Bayern perdeu a hegemonia na temporada passada exatamente para o Leverkusen e vai querer, em casa, derrubar o atual campeão. O jogo vale pela quinta rodada. O Bayern lidera com campanha 100%, quatro vitórias e 12 pontos. O Leverkusen, que foi campeão invicto em 2023/24, já perdeu uma partida e tem nove pontos. Caso vença, empata na ponta com os donos da casa.

Onde assistir

Os canais Rede TV (aberto), SporTV (fechada) e CazéTV.

Como chega o Bayern

Kompany não tem desfalque entre os jogadores que normalmente são titulares. O único fora é o reserva Stanisic, machucado. Como optará pelo esquema 4-2-3-1, vai manter Kane no ataque sendo municiado pelo trio Olise, Musiala e Gnabry. Assim, Thomas Müller, jogador que mais partidas disputou na história do Bayern, segue no banco de reservas.

Como chega o Leverkusen

O técnico Xabi Alonso está aliviado. Afinal, contará com força máxima, já que o seu ala pela direita, Frimpong, e o atacante Boniface estão totalmente recuperados. Assim, sem problema algum de lesão os suspensão, ele espera que o seu time consiga bom resultado. Vale lembrar que no último duelo entre os rivais, pelo returno do Alemão na temporada passada, o Leverkusen meteu 3 a 0 no Bayern.

BAYERN X LEVERKUSEN

5ª Rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: 28/9/2024. 13h30 (de Brasília)

Local: Allianz Arena, Munique (ALE)

BAYERN: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim e Davies; Kimmich e Pavlovic; Olise, Musiala e Gnabry; Kane. Técnico: Vincent Kompany

LEVERKUSEN: Hradecky; Tapsoba, Tah e Hincapié; Frimpong, Palacios, Xhaka e Grimaldo; Terrier e Wirtz; Boniface. Técnico: Xabi Alonso

Árbitro: Felix Zwayer

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (27/9)

Borussia Dortmund 4×2 Bochum

Sábado (28/9)

Jogos das 10h30

Mainz x Heidenheim

Wolfsburg x Stuttgart

Freiburg x St. Pauli

RB Leipzig x Augsburg

Borussia M’Gladbach x Union Berlin

13h30 – Bayern x Leverkusen

Domingo (29/9)

10h30 – Kiel x Eintracht

12h30 – Hoffenheim x Werder Bremen

