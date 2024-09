Juventude x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventude e RB Bragantino medem forças neste domingo (29/9), às 11h, no Alfredo Jaconi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão empatadas com 32 pontos e no meio da tabela, mas a quatro pontos da zona de rebaixamento. Assim, somar três pontos é crucial para ambos, para fugir do descenso e sonhar com voos maiores no torneio de pontos corridos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Juventude