Santos x Operário, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

O Santos recebe o Operário neste sábado (28/9), às 18h, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe perdeu a chance de assumir a liderança na rodada passada, ao empatar com o Novorizontino em casa, mas busca uma nova vitória para seguir na caminhada do título. Já o time paranaense venceu o Guarani na rodada passada e tenta manter o embalo na competição. A Voz do Esporte transmite o duelo a partir das 16h30, com seu tradicional pré-jogo. Este duelo terá a narração de Ricardo Froede.

A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Figueiredo Junior com os comentários e David Silva nas reportagens. Não deixe de conferir a este jogão pela Série B. Para isso, basta clicar na arte acima, a partir das 16h30 (de Brasília)

