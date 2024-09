Corinthians anuncia novo patrocínio em treino aberto

Neste sábado (28), em treino aberto realizado na Neo Química Arena e que contou com grande presença de público, o Corinthians anunciou um novo patrocínio para a camisa. A empresa que fará parte desse acordo é a Area, especializada na distribuição de materiais elétricos. O acordo vai até o fim de 2025.

Os valores não foram revelados e a marca será exibida na parte traseira da camisa, logo abaixo do número. O presidente Augusto Melo divulgou a parceria em treino aberto antes da viagem do time para Brasília, onde vai enfrentar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.

“É com grande satisfação que ao clube anuncia mais esse patrocínio para nossa valiosa camisa. Estou muito feliz com a condução da negociação e só mostra que o Corinthians tem um peso muito grande na escolha das empresas. Com certeza não paramos por aqui”, disse Augusto de Melo.

Além do presidente, estavam presentes no gramado para celebrar a parceria o superintendente de marketing Vinicius Manfredi, o superintendente comercial Sandor Romanelli e representantes da Elétrica Area.

