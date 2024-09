Com gols nos acréscimos, Arsenal evita tropeço em casa

Por muito pouco o Arsenal não tropeçou em casa neste sábado (28/9). No Emirates, em Londres, pela sexta rodada da Premier League, os Gunners abriram 2 a 0, gols de Martinelli e Trossard, Mas no segundo tempo, o lateral-direito Justin foi um artilheiro improvável, fazendo dois gols e deixando tudo igual. Nos acréscimos, o Arsenal fez a sua torcida respirar aliviada. Trossard marcou aos 48, saiu pouco de pois e, aos 53, seu substituto, Gabriel Jesus, fez a jogada para o gol de Havertz, que fechou o jogo em 4 a 2 para os Guinners.

O Arsenal chega, assim, aos mesmos 14 pontos do Manchester City, na briga pela ponta. O Leicester, que ainda não venceu na competição, tem três pontos,em 16º lugar, fora do Z3.

Arsenal em vantagem

O Arsenal conseguiu se impor no primeiro tempo, construindo boa vantagem, já que saiu para o intervalo vencendo por 2 a 0. O primeiro gol foi de Martinelli concluindo jogada iniciada por Saka e cruzamento de Timber pela direita, aos 20 minutos. Aos 45, após cruzamento de Martinelli, Trossard ampliou.

Leicester empata

No segundo tempo, a coisa mudou. O gol do lateral-direito Justin após passe de Buonanotte aos dois minutos, colocou fogo no jogo e desequilibrou um pouco o Arsenal, que seguiu dominante, mas dando espaços aos rival. Aos 18 minutos, a surpresa. Após cruzamento de Ndidi, o lateral Justin pegou de primeira para fazer seu segundo gol no jogo. A bola bateu na trave direita de Raya antes de entrar. Era o empate do Leicester.

Gunners vencem no fim

Daí para a frente o Arsenal tentou de tudo. Gabriel Martinelli quase marcou de cabeça. Além disso, goleiro Hermansen se saiu muito bem em duas oportunidades, evitando o gol. Contudo, nos acréscimos, saiu o terceiro gol dos londrinos. Um escanteio cobrado por Saka sobrou para Trossard. A bola bateu em Ndidi e entrou. Mas o juiz de gol para o jogador do Arsenal. Aos 53, um minuto depois de entrar no lugar de Trossard, para que o time ganhasse tempo, Gabriel Jesus fez ótima jogada que terminou com a conclusçao de Havertz. 4 a 2.

Jogos da 6ª rodada do Inglês

Sábado (28/9)

Newcastle 1×1 Manchester City

Arsenal 4×2 Leicester

Everton 2×1 Crystal Palace

Chelsea 4×2 Brighton

Brentford 1×1 West Ham

Nottingham 0x1 Fulham

13h30 – Wolverhampton x Liverpool

Domingo (29/9)

10h – Ipswich x Aston Villa

12h30 – Manchester United x Tottenham

16h – Bournemouth x Southampton

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.