Bayern e Leverkusen empatam no duelo mais esperado do Alemão

Bayern e Bayer Leverkusen se enfrentaram neste sábado (28/9), no Allianz Arena, pela quinta rodada do Alemão. Atual campeão, o Leverkusen fez um jogo muito cauteloso, na retranca. Teve a felicidade de fazer o gol no seu único chute a gol no primeiro tempo, de Andrich. Mas ainda na etapa inicial, o Bayern empatou com Pavovlic. No fim, 1 a 1 amargo para um Bayern que teve 71% de posse e 18 finalizações, contra três do rival. Curiosamente, Kane, anulado, não deu um chute a gol sequer.

O Bayern perdeu a campanha 100%. Porém, com quatro vitórias e um empate, segue na liderança, com 13 pontos. O Leverkusen, com dez pontos, é o terceiro colocado. Mas ainda pode perder uma posição ao fim da rodada.

Bayern pressiona, Leverkusen se segura

O Bayern foi muito superior no primeiro tempo, com mais de 60% de posse e volume ofensivo algo, com dez finalizações. Nos primeiros 30 minitos, o Leverkusen foi um ferrolho. Conseguiu anular Kane, é verdade, mas deu espaços. Guerrero e Olise tiveram ótimas chances. Curiosamente, no primeiro chute que deu a gol, aos 31 minutos, o Leverkusen abriu o placar. Um chuveirinho terminou com Xhaka ajeitando para a finalização de fora da área de Andrich. O chute morreu no canto direito de Neuer. Mas o placar era injusto tamanha a pressão do time da casa. E acabou saindo o empate aos 39, após uma bola que a zaga dos visitantes rechaçou, a sobra ficou com Pavlovic que dominou e mandou de fora da área no ângulo esquerdo de Hradecky, que chegou a tocar, mas não conseguiu evitar o gol.

No segundo tempo, o Bayern manteve a postura ofensiva e o Leverkusen era uma retranca só, engarrafando a área e anulando Kane (que não deu um chute a gol no jogo). Com isso, foram os outros jogadores do Bayern que tinham de tentar finalizações. Gnabry, por exemplo, recebeu um bolão de Kane e chutou na trave. Mas a bola voltou para Gnabry, que … chutou no travessão! Porém, esta não foi a única grande chance dos Bávaros. O time da casa seguiu em cima chutando de fora da área, buscando chuveirinhos. Entretanto, apesar de toda pressão o placar seguiu inalterado.

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (27/9)

Borussia Dortmund 4×2 Bochum

Sábado (28/9)

Mainz 0x2 Heidenheim

Wolfsburg 2×2 Stuttgart

Freiburg 0x3 St. Pauli

RB Leipzig 4×0 Augsburg

Borussia M’Gladbach 1×0 Union Berlin

Bayern 1×1 Leverkusen

Domingo (29/9)

10h30 – Kiel x Eintracht

12h30 – Hoffenheim x Werder Bremen

