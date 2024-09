Cruzeiro x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Vasco se enfrentam no Mineirão neste domingo (29), às 18h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo em que ambas as equipes buscam a vitória para subir na tabela de classificação. Com 42 pontos, o Cruzeiro começou a rodada ocupando a sétima posição, enquanto o Vasco, com 35 pontos, estava em décimo lugar.

Como chega o Cruzeiro

Para o Cruzeiro, será uma chance de recuperar o bom momento na competição, pois, nos últimos oito jogos, o clube conquistou apenas uma vitória (3×1 sobre o Atlético-GO), além de quatro empates e três derrotas.

A Raposa não terá o técnico Fernando Diniz no banco de reservas, já que ele cumprirá suspensão após ser expulso na última partida que disputou pelo Brasileirão, quando ainda estava no comando do Fluminense. Assim, o auxiliar Eduardo Barros será o responsável por comandar o time em campo.

Como chega o Vasco

Após a derrota sofrida no último fim de semana contra o Palmeiras, o Vasco também busca se reabilitar no campeonato. No Brasileirão, o Gigante da Colina estava há oito partidas sem perder, o que o aproximou do G6. No entanto, a derrota para o Palmeiras fez o time se distanciar novamente dessa zona, mas uma vitória contra o Cruzeiro, concorrente direto na disputa pela vaga na Libertadores, pode trazer novo ânimo ao clube. Além disso, o triunfo deixaria o time mais confiante para enfrentar o Atlético na semifinal da Copa do Brasil.

CRUZEIRO X VASCO

Campeonato Brasileiro – 28ª Rodada

Data e horário: 29/09/2024, às 18h30

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Lautaro Díaz, Gabriel Veron e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor (Léo) e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza), Payet (Coutinho) e Rayan (Emerson Rodríguez); David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

Árbitro: Matheus Candançan

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Onde Assistir: Premiere