Volta Redonda vence e coloca um pé na Série B-2025

O Volta Redonda deu um grande passo para conseguir o acesso para a Série B do Brasileiro em 2025. Afinal, neste sábado (28/9), pela quinta e penúltima rodada do Grupo A da fase final da Série C, recebeu o Botafogo-PB, no Raulino de Oliveira. Saiu atrás, levando um gol de Joãozinho. Porém, ainda no primeiro tempo empatou, gol de MV, de pênalti. E quando o jogo caminhava para o empate em 1 a 1, aos 44 Keliton fez o tento da virada, 2 a 1.

O Volta Redonda chegou aos nove pontos, na liderança. O Remo vem a seguir, com seis pontos, com o São Bernardo em terceiro, com cinco. Já o Botafogo-PB é o lanterna, com dois. Como os dois primeiros sobem à Série B e Remo e São Bernardo se enfrentam neste domingo, o Volta Redonda torce por vitória dos paraenses. Afinal, isto classificaria tanto os remistas quanto o Voltaço antecipadamente. Mas, se o São Bernardo vencer ou emopatar, entra na última rodada ainda com chance de acesso. O Volta Redonda, na última rodada, enfrentará fora de casa o São Bernardo. Já o Remo jogará fora de casa diante do time paraibano.

Botafogo-PB melhor no primeiro tempo

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio, mas com o Botafogo conseguindo as chances mais claras. Mais bem postado, o time visitante chegou aos gols aos 19 minutos. Joãozinho recebeu, partiu para o ataque e mandou de fora da área para fazer 1 a 0. O técnico o Voltaço fez uma troca aos 30 minutos, colocando PK na vaga de de Leo Rigo. Essa mudança melhorou o time da casa, que acabou empatando aos 42. MV sofreu pênalti que ele mesmo cobrou, deixando tudo igual.

Voltaço vira no fim

O Volta Redonda sabia que tinha de vencer para ficar numa boa na briga pelo acesso. Mas o Botafogo somente manteria suas poucas chances se vencesse. Por isso, foi para cima. E teve três boas chances antes dos 20 minutos. Bruno Leite isolou na cara do goleiro Jean Drosny e isolou. Depois, Jê teve tudo para marcar, mas o goleiro do Voltaço salvou. No fim, aos 44 Keliton recebeu de Robinho e chutou sem chance para o goleiro Dalton. O Volta Redonda virava o jogo. A sua volta à Série B, o que não ocorre desde 1998.

