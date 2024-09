Weverton revela uso de remédio para lidar com dores em vitória do Palmeiras: ‘Vamos ver no exame’

A insaciabilidade do Palmeiras fez mais uma vítima no Campeonato Brasileiro na noite deste sábado (28). O Atlético-MG não sustentou a pressão alviverde no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, e perdeu por 2 a 1 para o novo líder – momentâneo – do Brasileirão. Porém, apesar da empolgação com a sexta vitória consecutiva, o palmeirense também está preocupado com a situação de Weverton.

O goleiro alviverde machucou a mão logo nos primeiros minutos de jogo, após choque contra o pé de Deyverson. Depois da partida, Weverton disse que precisou recorrer à medicação para conseguir permanecer em campo até o apito final.

“Infelicidade! Acho que minha mão bateu no pé dele, mas não sei bem. Uma pancada dura e meu dedo está doendo muito. Já tomei quatro comprimidos para lidar com a dor. Vamos ver amanhã nos exames, mas acho que não vai dar nada, pois continuei jogando. Doeu o jogo inteiro, mas faz parte. Meus dedos já são tortos mesmo”, esclareceu.

Adversidades no jogo

O machucado na mão não impediu que Weverton vibrasse com a postura do Palmeiras na vitória sobre o Atlético-MG, em Campinas. O goleiro enalteceu o comprometimento da equipe para superar as adversidades do jogo em busca dos três pontos, que levaram o Alviverde à liderança momentânea do Brasileirão.

“Muito difícil, o Galo vinha de alto astral pela classificação, a gente sabia que seria difícil, mas a gente se impôs, viemos e tivemos essa adversidade que é o vento. De todas as adversidades pra um goleiro essa é pior. Muda muito, vem rajada de vento de uma hora pra outra. Dar os parabéns a equipe, vem fazendo o que Abel vem pedindo. Uma hora vamos ganhar com tranquilidade, outras com dificuldade, o mais importante eram os três pontos e vamos ver o que acontece na rodada”.

Situação de Dudu

Há um tempo que Dudu tenta recuperar seu prestígio no Palmeiras, mas a falta de espaço ainda divide opiniões e gera insatisfação em parte da torcida. Na vitória deste sábado (28), por exemplo, o atacante teve participação direta no resultado ao sofrer pênalti aos 38′ do segundo tempo.

Dudu teve pouco mais de dez minutos em campo e, além do pênalti, quase contribuiu com uma assistência e um gol. Para Weverton, o desempenho do atacante nas quatro linhas apenas reflete todo esforço e dedicação na rotina fora dos gramados.

“Existe uma frase que acho que tem tudo a ver com ele. Digo que “o curto prazo nem sempre é justo, mas o longo é”. Ele tem colhido o que planta no dia a dia, pois chega primeiro que todo mundo no trabalho. Ele faz o melhor dele todo os dias. Está apenas colhendo o que planta com muito trabalho e com muita dedicação, mas nós que ganhamos com isso”, e concluiu:

“As pessoas esquecem que ele teve lesão e esquecem a gravidade, a dureza. Difícil, mas ele está voltando à melhor forma e em um momento importante para nós”, disse.

Palmeiras no Brasileirão

Focado exclusivamente na disputa do Brasileirão, o Palmeiras tem feito novamente o papel de vilão para o Botafogo. O Alviverde chegou à sexta vitória consecutiva e não sai da cola dos cariocas, que ainda enfrentam o Grêmio na noite deste sábado (28), no Mané Garrincha.

Uma derrota do Botafogo cairia ‘como luva’ para o Palmeiras, que assumiria definitivamente a liderança do Brasileirão – com os mesmos 56 pontos. Em caso de empate no Mané Garrincha, o clube carioca retoma o topo da tabela.

No sábado que vem, dia 05 de outubro, o Palmeiras vai ao Nabi Abi Chedid para encarar o Bragantino pela 29ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 16h30.

