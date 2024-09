São Paulo x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

São Paulo e Corinthians fazem o clássico do final de semana neste domingo (29/9), às 16h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes vivem momentos distintos na competição e na temporada. Afinal, o Tricolor é o quinto colocado na tabela e briga por uma vaga no G-4, mas vem de um baque duro ao ser eliminado da Libertadores no meio de semana. Já o Timão avançou para a semifinal da Copa Sul-Americana, mas está na zona de rebaixamento e precisa dos três pontos. E é claro que a Voz do Esporte colocou um time de primeira para esta Jornada Esportiva mostrando tudo o que rolar antes, durante e depois do Majestoso. O camando e a narração é de Christian Rafael.

