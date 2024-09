Aston Villa empata e perde a chance de alcançar o líder Liverpool

Ipswich e Aston Villa fizeram jogo muito bom na manhã deste domingo (29/9), pela 6ª rodada da Premier League. Atuando em casa, no Portman Road, o Ipswich sair na frente logo no início, com Delap. Mas o Aston Villa, que dividiria a liderança com o Liverpool se vencesse, foi para cima e virou ainda no primeiro tempo, com Rogers e Watkins. Contudo, na etapa final, Delap voltou a marcar. Dessa forma, empate em 2 a 2.

Assim, o Aston Villa está em quinto lugar, com os mesmos 13 pontos do Chelsea. Fica atrás de Liverpool (15 pontos), City e Arsenal (14). O Ipswich, que voltou à elite nesta temporada após duss décadas de ausência, foi aos quatro pontos, em 15º lugar. Mas ainda não venceu.

Aston vira vira o jogo

Apesar sair na frente aos sete minutos num chute de Delap e falha do goleiro argentino Dibu Martínez, o Ipswich viu o Aston Villa crescer e ser mais mais incisivo no primeiro tempo. Assim, o time de Birmingham conseguiu a virada. O zagueiro Greaves foi tirar a bola da área, mas deu um passe na marca do pênalti para Rogers. Aí ficou fácil. Rogers tabelou com Watkins e fez 1 a 0. Aos 31, Watkins, após cruzamento da direita, ganhou da zaga pelo alto e, de cabeça, fez o segundo gol. Somente aí o Ipswich voltou a ir para cima. Dibu Martínez fez pelo menos duas grandes defesas, compensando a falha no gol.

Ipswich arranca empate

No segundo tempo, o Aston Villa, que teve muito maior posse na etapa inicial, se retraiu. Dessa forma, deu a oportunidade para o time da casa crescer, passar a ter o domínio. Com isso, os visitantes acabaram punidos aos 25 minutos. Após o Ipswich recuperar a bola na defesa, Hutchinson levou a bola pela esquerda e deu para Delap invadir a área, sair da marcação do brasileiro Diego Carlos e empatar o jogo. Com o jogo em aberto, qualquer um poderia conseguir o gol da vitória. Mas o placar se manteve mesmo no 2 a 2.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (28/9)

Newcastle 1×1 Manchester City

Chelsea 4×2 Brighton

Everton 2 x 1 Crystal Palace

Brentford 1 x 1 West Ham

Arsenal 4 x 2 Leicester

Nottingham Forest 0 x 1 Fulham

Wolverhampton 1 x 2 Liverpool

Domingo (29/9)

Ipswich 2×2 Aston Villa

Manchester United x Tottenham|

Bournemouth x Southampton

