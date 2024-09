Executivo do Vasco se revolta com mudança de datas da Copa do Brasil

O diretor executivo da SAF do Vasco, Marcelo Sant’anna, seguiu o discurso do presidente Pedrinho e se mostrou contrário à alteração da data do jogo de volta da Copa do Brasil diante do Atlético-MG. Afinal, na noite deste sábado, a CBF divulgou que as partidas desta fase da competição serão disputados nos dias 2, 19 e 20 de outubro.

Nas redes sociais, Marcelo declarou que a decisão da entidade é absurda e manipula o impacto esportivo da Copa do Brasil e do Brasileirão. Ele citou ainda que fere dois artigos do Regulamento Geral de Competições.

“Absurdo a DCO da CBF inverter os jogos e manipular o impacto esportivo na Copa do Brasil e na Série A. As datas-base da Copa do Brasil foram divulgadas em 05/01/2024, e a DCO da CBF descumpre o RGC Art 5º I de “fazer cumprir o calendário anual e as respectivas tabelas” e também descumpre o Art.11º I pois “a convocação de atletas para seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas”. E ambos os pedidos foram feitos pelos clubes visitantes; outro absurdo.

Presidente do Vasco também se revolta

Pedrinho, por sua vez, disse que “Vasco está indignado” e que “Flamengo e Atlético-MG estão sendo beneficiados” com a decisão da CBF. Marcelo Sant’Anna estava ao lado do presidente no pronunciamento no perfil oficial do clube na web.

Inicialmente, o Vasco havia negado a solicitação formal da CBF para alterar a data do segundo jogo da semifinal. Afinal, a proposta havia sido feita pelo Atlético-MG, que terá jogadores convocados por suas seleções na Data-Fifa, como Junior Alonso, Alan Franco e Vargas.

O presidente do Cruz-Maltino lembrou ainda que o clube passou por situação semelhante nas quartas de final, contra o Athletico. Afinal, Puma Rodríguez e Jean David só chegaram em Curitiba momentos antes do duelo de volta contra o Furacão.

Veja como fica a tabela da semifinal da Copa do Brasil

2 de outubro

19h15 – Atlético-MG x Vasco

21h45 – Flamengo x Corinthians

19 de outubro

18h30 – Vasco x Atlético-MG

20 de outubro

16h – Corinthians x Flamengo