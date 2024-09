Corinthians perde três jogadores por suspensão para jogo contra o Inter

O técnico Ramón Díaz terá problemas para escalar o Corinthians na próxima rodada do Brasileirão. Afinal, três jogadores estão suspensos e não poderão enfrentar o Internacional na Neo Química Arena, no sábado (5), às 19h (de Brasília).

Na derrota por 3 a 1 para o São Paulo, neste domingo (29), o lateral-direito Fagner e o zagueiro André Ramalho foram expulsos e terão que cumprir suspensão automática. Por outro lado, o atacante Romero levou o terceiro amarelo e também não enfrenta o Colorado.

Fagner foi expulso no fim do primeiro tempo após cometer pênalti em Calleri e receber o segundo amarelo. André Ramalho, por sua vez, acertou cotovelada em Luciano e levou o vermelho no segundo tempo. Já Romero foi advertido por conta de desentendimento com o barco de reservas do São Paulo.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (2), quando enfrenta o Flamengo no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, para este jogo, os três jogadores têm condições de jogo. Afinal, é uma outra competição.

Com a derrota para o Tricolor, o Timão segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A equipe está em 17º lugar, com 28 pontos.

