Fluminense perde Cano para jogo contra o Cruzeiro

O atacante Germán Cano protestou de forma incomum contra a validação do gol que decretou a derrota do Fluminense para o Atlético-GO por 1 a 0, neste domingo, em Goiânia. O atacante, já no banco de reservas, mostrou ao quarto árbitro Fábio Augusto Santos Sá Junior uma imagem de um celular que, em sua opinião, provaria que o lance foi irregular.

Na sequência, o árbitro Ramon Abatti Abel deu vermelho para Germán Cano, que não enfrentará o Cruzeiro, na quinta-feira, às 21h30, no Maracanã. A partida, aliás, marca o reecontro do clube com Fernando Diniz, que hoje comanda o time da Raposa. Além do atacante, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa recebeu o terceiro cartão amarelo e também não encara a equipe mineira.

O que aconteceu?

O lance do gol ocorreu aos 42 minutos do segundo tempo. Jean Carlos foi à linha de fundo e perdeu o controle da bola, que rolou para a linha, até que o jogador retomou o domínio e cruzou para a área. A bola, aliás, resvalou em alguns jogadores do Dragão e sobrou para Janderson chutar para o fundo da rede.

Inicialmente, o assistente Victor Hugo Imazu dos Santos anulou o gol. O lance foi imediatamente para o VAR, que considerou que a bola não saiu completamente do campo e validou o gol.

Além de Cano, jogadores e membros da comissão técnica tricolor tiveram acesso à imagem do lance, por celular, começaram a protestar. Neste momento, o argentino, afinal, tentou fazer com que o quarto árbitro assistisse à jogada, convicto de que a bola saiu. A arbitragem entendeu que a reclamação foi exagerada e expulsou Cano.

Mais reclamações

Na saída de campo, o zagueiro Antônio Carlos ressaltou que a arbitragem teve um “erro grotesco”, assim como o técnico Mano Menezes também reclamou do árbitro em validar o gol.

